Лондон запретил рекламу фаст-фуда в городском транспорте: видео

С 25 февраля в столице Великобритании вступил в силу запрет на рекламу вредной пищи во всем общественном транспорте города. Об этом сообщили в транспортном управлении Лондона.

Ведомство будет проверять рекламу в рамках борьбы с детским ожирением. Реклама в городском транспорте не должна содержать продуктов питания с высоким содержанием жира, соли и сахара.

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"Дети, которые вспоминают о вредной пище каждый день видя рекламу, в два раза чаще страдают ожирением", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

"Мы принимаем меры по борьбе с детским ожирением, убирая рекламу вредной пищи в сети общественного транспорта Лондона - это поддерживают 82% лондонцев", - добавил мэр.

Садик Хан назвал вредную пищу "бомбой замедленного действия".

Реклама фаст-фуда временно останется в общественном транспорте только в том случае, если рекламодатель оплатил ее размещение на более длительный срок, чем к 25 февраля.