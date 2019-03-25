Министерство в Германии обвинили в сексизме из-за рекламы: видео

Министерство транспорта Германии критикуют за рекламу, направленную на популяризацию безопасной езды в шлемах.

"Молодые люди отказываются по эстетическим соображениям надевать шлем во время езды на велосипеде. Мы хотим изменить это", - сказано в сообщении на сайте министерства.

Реклама

В рекламе участвовали модели в нижнем белье и спортивных шлемах на голове. В рекламе используется слоган "Похож на дерьмо. Но спасает мне жизнь".

Как пишет The Guardian, женское крыло Социал-демократической партии уже обвинило министерство в сексизме и требует остановить рекламную кампанию.

"Смущающе, глупо и по-сексистски то, что министр транспорта продает свою политику, используя обнаженную кожу", - заявила в интервью газете Bild am Sonntag глава крылья Мария Нойкл.

Также высказалась против рекламы и министр по делам семьи Франциска Гиффен.

В министерстве же говорят, что "успешная кампания по безопасности дорожного движения должна дать толчок людям и может вызвать противоположные мнения".

В съемках участвовал известный британский фотограф Ранкин и участники телевизионного проекта Будущая топ-модель Германии.

Фото: runtervomgas.de