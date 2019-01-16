На Египет обрушилась песчаная буря - фото, видео

Сегодня, 16 января, в Египте бушует песчаная буря. Об этом сообщает местное издание Egypt Today.

Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома. Пик бури пришелся на сегодня.

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Буря обрушилась на большую часть страны. На севере - сильные ветры и упала температура воздуха. Морское сообщение в Средиземном и Красном морях приостановили.

Небо над Каиром стало оранжевого цвета из-за за большого количества песка в воздухе. В городе образовались пробки, видимость ограничена.

Некоторые парки и зоопарки закрыты. Так, в зоопарке Гизы в Каире закрыт, там дежурят ветеринары для сохранения жизни и безопасности животных.

Синоптики обещают, что к начнутся дожди.

Песчаная буря в Египте (фото - EPA)