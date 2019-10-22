На глубине 5,5 км найдены остовы двух японских авианосцев: видео

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Боевые корабли были потоплены американской авиацией в 1942 году во время битвы за Мидуэй

В Тихом океане исследователи нашли остовы двух японских авианосцев, затонувших во время Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Авианосцы "Кага" и "Акаги" были потоплены американской авиацией в битве при атолле Мидуэй, одном из переломных сражений между США и Японией в 1942 году.

Авианосец Акаги (Фото: history.navy.mil)

"Кага" был найден на прошлой неделе, "Акаги" обнаружили в воскресенье, 20 октября. До этого был найден только один корабль, погибший в битве за Мидуэй: американский авианосец "Йорктаун".

Поисками несколько недель занималось исследовательское судно "Буревестник", которое принадлежит Vulcan Inc, компании покойного сооснователя Microsoft Пола Аллена.

В Facebook "Буревестника" размещены фотографии останков авианосца "Акаги":

Для поисков использовался автономный подводный аппарат, оснащенный сонаром.

Оба корабля найдены на глубине около 5500 метров.

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Теги: буревестник, Акаги, Кага, Мидуэй
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