На Камчатке извергает лаву вулкан: фото NASA, видео

Активность самого северного вулкана Камчатки Шивелуча продолжает усиливаться. По активному куполу постоянно скатываются раскаленные лавины, что свидетельствует о непрерывном поступлении свежей лавы. Об этом сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук на официальном сайте вулканологической обсерватории поселка Ключи на Камчатке в РФ.

Высота активного купола близка к 600 м.

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"Характер и вид активности говорит о возможном сильном извержении вулкана с разрушением части постройки купола и схождением пирокластических потоков", - сказал Демянчук.

NASA Earth Observatory обнародовала фото извержения Шивелуча, зафиксированного 23 февраля. В течение последней тысячи лет вулкан делал около 60 крупных извержений.

21 февраля Шивелуча выбросил столб пара и газа с пеплом на высоту до 6 км над уровнем моря.

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Также фотографии вулкана опубликовала Вулканологическая обсерватория:

Фото, видео: volkstat.ru