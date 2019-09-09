На празднике в Шри-Ланке слон затоптал 18 людей: видео

В городе Котте на Шри-Ланке слон, которого местные жители использовали во время буддийского фестиваля, накинулся на людей, ранив 18 из них. Об этом сообщает Washington Post.

На видеозаписи праздника видно, как в определенный момент некоторые его участники по неизвестной причине начинают бежать. После этого слон, очевидно напуганный, также начинает бежать, давя людей.

По информации издания, слон побежал после того, как один из министров правительства Шри-Ланки поместил священную реликвию в расположенную на нем шкатулку. Издание предполагает, что кто-то ударил слона, поэтому он потерял самообладание.

В августе на международной конференции в Женеве большинство стран поддержали почти полный запрет на продажу африканских слонов в зоопарки или цирки.