NASA прощается с уникальным телескопом-ветераном: видео

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Благодаря Spitzer составили самую подробную карту Млечного пути

Космический телескоп Spitzer, предназначенный для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне, был выведен на орбиту Земли в августе 2003 года. Теперь, после 16-ти лет работы, его миссия завершается. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

22 января NASA проведет прямую трансляцию, посвященную завершению работы аппарата, которую омжно будет посмотреть в Facebook, Ustream, YouTube, Twitter и на сайте агентства.

30 января инженеры выведут Spitzer из эксплуатации.

В NASA напоминают, что инфракрасные лучи поглощаются земной атмосферой и практически не попадают из космоса на поверхность, что делает невозможной их регистрацию наземными телескопами.

Spitzer оставался крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом до 2009 года, уступив это звание обсерватории Herschel. С помощью него ученые сделали десятки важных научных открытий.

В 2007 году Spitzer стал первым телескопом, который определил химический состав атмосферы экзопланет.

С его помощью обнаружили самое большое кольцо Сатурна, состоящее из разреженных пылевых частиц, которые практически не отражают видимого света.

Благодаря Spitzer составили самую подробную карту Млечного пути и открыли галактики, которым больше 13 миллиардов лет.

Изначально Spitzer был рассчитан на эксплуатацию в течение двух с половиной лет. В мае 2009 года на телескопе закончился запас хладагента, что означало завершение основной миссии. Однако часть приборов успешно работали до сих пор.

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Теги: Spitzer, nasa, космос, телескоп
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