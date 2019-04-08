НАТО учится защищать страну Берилию от обрушения кибератаками

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Как отмечают в центральном командовании киберзащиты НАТО, нынешние учения будут крупнейшими за всю 10-летнюю историю их проведения

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В Эстонии стартуют самые масштабные учения по кибербезопасности Североатлантического альянса Locked Shields 2019, которые продлятся до пятницы. Цель - научиться всесторонне обеспечивать защиту инфраструктуры от сетевых кибератак, максимально шифровать каналы связи и "закрывать" от атаки извне системы передачи конфиденциальной информации.

По сценарию, у вымышленной островной страны Берилии начинаются проблемы с безопасностью, которые совпадают с национальными выборами.

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При этом ряд враждебных событий совпадает со скоординированными кибератаками против основных гражданских IT-систем страны, что приводит к серьезным сбоям в работе систем очистки воды, электросети, мобильной связи, средств навигации на море и других важных компонентов инфраструктуры.

"Кибератаки также влияют на восприятие результатов выборов на национальном уровне, что приводит к общественным беспорядкам", - отмечают в НАТО.

Чтобы предотвратить такие сценарии, участники Locked Shields 2019 тренируются в качестве национальных групп быстрого реагирования, которые развернуты, чтобы "помочь Берилии справиться с крупномасштабным кибер-инцидентом".

Участники-военнослужащие НАТО делятся на группы - красную и синюю. Одна группа атакует системы "противников", а те, в свою очередь, пытаются нейтрализовать агрессию и провести контратаки.

Команды будут отражать кибератаки на объекты гражданской инфраструктуры и базу ВМС, каждая из них получит в распоряжение около 150 виртуальных систем.

Это второй этап Locked Shields 2019; первый прошел в марте и был подготовительно-учебным.

Видео: natoccdcoe

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Теги: киберзащита, нато, учения, кибератака, берилия
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