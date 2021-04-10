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Назад в 90-е к "Трансформерам". В США выпустили игрушку-модель Оптимус прайм: видео видео

10.04.2021, 23:20
Оптимус прайм (скриншот с видео)
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Американская компания по производству игрушек Hasbro решила вернуть ностальгирующих по эпохе 90-х годов в те времена, выпустив игрушку из серии "Трансформеров" – Оптимуса прайма. Купить модель предлагают за $700. Правда уже к вечеру 10 апреля, товар оказался распродан, сообщается на официальном сайте Hasbro.

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По словам производителя, игрушечный Оптимус прайм может самостоятельно ходить, ездить, говорить и даже трансформироваться. Управлять моделью можно дистанционно при помощи смартфона или голоса.

Разработчики уверяют, что в одной игрушке содержится около пяти тысяч деталей и что сама модель идентична первоначальному образу Оптимуса, когда автоботы отстаивали свободу и справедливость в борьбе с десептиконами. Говорит Оптимус тоже своим "фирменным голосом".

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Дарья Мостовая
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