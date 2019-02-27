Немецкие пожарные спасли крысу из люка канализации: видео

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Толстая крыса застряла в канализационном люке и для ее освобождения пришлось привлекать пожарных

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В немецком городе Бенсхайм пожарные и служба спасения животных освободили из канализационного люка крысу, передает Би-би-си.

На необычный вызов в службу спасения откликнулись пожарные-волонтеры, представитель организации по спасению животных Михаэль Зер уже был на месте. Самостоятельно вытащить крысу у него не получилось.

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"У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии", - рассказал Зер местным журналистам. Позже он пояснил, что на спасение крысы задействовали столько сил и ресурсов, потому что "даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения".

21 февраля в Иркутской области бурятские шаманы сожгли пять верблюдов и объявили это ритуалом жертвоприношения для укрепления России и ее народов.

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Теги: Германия, крыса, пожарные
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