В немецком городе Бенсхайм пожарные и служба спасения животных освободили из канализационного люка крысу, передает Би-би-си.

На необычный вызов в службу спасения откликнулись пожарные-волонтеры, представитель организации по спасению животных Михаэль Зер уже был на месте. Самостоятельно вытащить крысу у него не получилось.

Реклама

"У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии", - рассказал Зер местным журналистам. Позже он пояснил, что на спасение крысы задействовали столько сил и ресурсов, потому что "даже те животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения".

21 февраля в Иркутской области бурятские шаманы сожгли пять верблюдов и объявили это ритуалом жертвоприношения для укрепления России и ее народов.