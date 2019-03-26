Папа Франциск взволновал католиков странным поведением: видео

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Католики обсуждают видео, на котором папа одергивает руку при попытках верующих поцеловать папский перстень

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В интернете широко распространилось видео, как папа римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето не позволял некоторым католикам целовать свой перстень – один из символов авторитета понтифика.

Ранее верующие целовали папскую стопу, а в наши дни они предпочитают поклониться и поцеловать папский перстень.

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ВВС пишет, что консервативные католики, которые обычно обвиняют нынешнего папу в уходе от церковных традиций, теперь подозревают, что он решил отказаться от целования перстня.

Они указывают на видео, снятое в понедельник в итальянском городе Лорето, на котором видно, как папа одергивает руку при попытках католиков поцеловать его кольцо.

Однако, по мнению ВВС, полная картина совсем иная.

Официальные кадры Ватиканского телевидения показывают, что Франциск во время приветствия стоял около 13 минут, к нему подошли по меньшей мере 113 монахов, монахинь и прихожан.

После первых 10 минут поведение Франциска изменилось. Время приветствия сократилось.

"Возможно, папа спешил приблизить конец приема. Примечательно, что после этого он провел больше времени, приветствуя людей, многие из которых были в инвалидных колясках, у входа в церковь", - пишет агентство.

Также там предположили, что, возможно, Франциску просто не нравится, когда целуют его кольцо.

Отмечается, что мнения католиков в соцсетях разделились: одни считают, что папа выказал неуважение таким высокомерным поведением, другие – что наоборот, проявил смирение.

Официально Ватикан пока не комментировал поведение Франциска.

Папское кольцо – один из символов авторитета понтифика. Как только папа умирает, кольцо немедленно уничтожается, чтобы указать конец его правления.

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Теги: Папа римский, франциск, католики, перстень
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