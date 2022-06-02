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"Песчаные дьяволы": NASA показало марсианские пылевые вихри вокруг Perseverance – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 12:24
Пылевые вихри вокруг марсохода Perseverance в кратере Джезеро на Марсе (Фото - NASA)
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20 июля 2021 года марсоход NASA Perseverance в кратере Джезеро снял на одну из своих навигационных камер возникшие поблизости от него пылевые вихри.

Три фотографии сделаны с разницей примерно в 15 секунд и затем улучшили, чтобы добиться максимальной детализации.

18 Июнь 2021 года навигационная камера поймала в объектив пылевое облако размером около 4 квадратных километров. Это самое большое пылевое облако, когда-либо зафиксированное на изображениях с Марса.

Сергей Бережной
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Марс марсоход Perseverance
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