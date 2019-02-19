"Помогите": города на юге Сибири засыпало черным снегом - видео

В некоторых городах Кемеровской области РФ - Прокопьевске, Киселевске и Ленинска-Кузнецком - несколько дней кряду чернеет выпавший ранее снег. Об этом пишут региональные СМИ.

Местные СМИ утверждают, что это результат отсутствия или просроченности фильтров на обогатительных фабриках, угольных котельных, а также выхлопов автотранспорта.

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Позднее на фабрике "Прокопьевская" подтвердили, что у них вышли из строя спецшторки, которые улавливали угольную пыль, однако прокуратура области считает, что проблема обширнее.

Власти жалуются, что им "в наследство от предыдущих периодов досталась тяжелая экология". (Экология - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.)

Жители депрессивных промышленных районов Кузбасса жалуются на депрессивные виды из окна, хотя некоторые считают, что "так тоже красиво".

Некоторые из них иронично отмечают, что черный снег в регионе - это не сенсация, в отличие от белого и чистого.

Видео: Euronews, соцсети