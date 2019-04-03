Появились кадры взрыва в военной академии Санкт-Петербурга: видео

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В Минобороны РФ говорят, что взорвался "неустановленный безоболочный предмет"

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Водитель на видеорегистратор заснял момент взрыва в военной Академии имени Можайского в российском Санк-Петербурге. Об этом сообщает местное издание Фонранка.ру.

Взрыв произошел около 13:20 вчера, 2 апреля, в учебном корпусе на улице Ждановской.

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Взрывной волной в кабинете выбило окно. Машину автора видео повредили разлетевшиеся стекла.

Согласно сообщению, в учебном заведении обнаружили взрывное устройство и решили ликвидировать силами собственной группы разминирования. Взрывчатку стали накрывать бронежилетами и она сдетонировала.

Пострадали трое офицеров-саперов и женщина-преподаватель. Заместителя начальника кафедры тактики и специалиста по работе со взрывчаткой госпитализировали. В Минобороны России рассказали, что одному из них провели операцию. 

Дело расследуют как покушении на убийство "двух и более лиц общеопасным способом".

В Минобороны РФ говорят, что взорвался "неустановленный безоболочный предмет". Телеграм-канал Baza пишет, что речь идет о противотанковой мине.

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Теги: Россия, взрыв, видео, санкт-петербург, военная академия
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