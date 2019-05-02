В России 1 мая жестко разгоняли митинги: видео

В интернете появилось видео с жестким разгоном силовиками РФ людей, которые вышли 1 мая в Санкт-Петербурге на традиционный митинг. Видео опубликовано на странице блогера Рустема Адагамова в Facebook.

В этот раз он проходил под лозунгом "Свободному Петербургу – свободные выборы!". Как уточняет российское издание Настоящее время, полиция решила, что "шествие и его лозунги не соответствуют заявленным, и начала задерживать людей". Они несли плакаты "Путин не вечен", "Россия без Путина", "Беглова (и.о губернатора Петербурга – ред.) к Собчаку" и другие.

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Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что оппозиция использовала первомайскую демонстрацию "для провокаций", а полиция действовала "в соответствии с законом":

В разных городах России на первомайских акциях силовики задержали, по данным ОВД-Инфо, не менее 124 человек. Большего всего задержанных в Санкт-Петербурге - 68 человек.

Адагамов напомнил, что такие же события происходили в России 26 лет назад - 1 мая 1993-го.

Видео: Рустем Адагамов

В Сыктывкаре (Республика Коми) задержали женщину, которая вышла на одиночный пикет с плакатом против запрета митингов.