Робот-астропчела скоро прибудет на МКС: видео

Робот-астропчела в ближайшее время отправится на МКС. Об этом сообщает NASA.

"Скоро команду МКС будут составлять не только астронавты. Астропчела отправится в нашу орбитальную лабораторию, чтобы помогать команде во всем, от "домашнего хозяйства" до ремонта", - гласит сообщение.

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Напомним, в середине ноября на МКС отправили робота-смайлика CIMON, который разработан в немецком космическом агентстве DLR и выполнен посредством 3D-печати. Машина весом в 5 кг связана с наземным сервером, который анализирует информацию.