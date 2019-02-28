Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост в южнокорейском городе

Реклама
Реклама

Российское грузовое судно Seagrand врезалось в автомобильный мост в южнокорейском городе Пусан. Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Факт происшествия подтвердил российский консул.

Реклама

Информации о пострадавших нет. После инцидента часть моста, в котором осталась вмятина, была перекрыта. Степень повреждения российского судна неизвестна.

За 40 минут до столкновения судно также задело круизный лайнер в порту Пусана.

Причины случившегося неизвестны. По сообщению корейской береговой охраны, капитан судна имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Управлял ли он судном в момент столкновения, пока неизвестно.

Отправить:
Распечатать:
Теги: происшествие, корабль, Seagrand
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Российский корабль с пьяным капитаном врезался в мост: видео
Российский корабль с пьяным капитаном врезался в мост: видео
Нашi грошi: У Тимошенко легализовали неизвестные миллионы - видео
Нашi грошi: У Тимошенко легализовали неизвестные миллионы - видео
В Киеве взорвали автомобиль: видео
В Киеве взорвали автомобиль: видео
Транспорт SkyUp меняет базовый аэропорт
Гоструда оштрафовала 10 000 компаний. Почти все ушли в суд
Гоструда оштрафовала 10 000 компаний. Почти все ушли в суд
Пойман, но не виновен! 5 бизнесменов, вышедших "сухими из воды"
Продовольствие Пойман, но не виновен! 5 бизнесменов, вышедших "сухими из воды"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Российский корабль с пьяным капитаном врезался в мост: видео
Российский корабль с пьяным капитаном врезался в мост: видео
Нашi грошi: У Тимошенко легализовали неизвестные миллионы - видео
Нашi грошi: У Тимошенко легализовали неизвестные миллионы - видео 14:14
В Киеве взорвали автомобиль: видео
В Киеве взорвали автомобиль: видео 14:10
"Беверли-Хиллз, 90210" возвращается. Тизер нового сериала: видео
"Беверли-Хиллз, 90210" возвращается. Тизер нового сериала: видео 13:27
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 