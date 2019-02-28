Российское грузовое судно Seagrand врезалось в автомобильный мост в южнокорейском городе Пусан. Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Факт происшествия подтвердил российский консул.

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Информации о пострадавших нет. После инцидента часть моста, в котором осталась вмятина, была перекрыта. Степень повреждения российского судна неизвестна.

За 40 минут до столкновения судно также задело круизный лайнер в порту Пусана.

Причины случившегося неизвестны. По сообщению корейской береговой охраны, капитан судна имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Управлял ли он судном в момент столкновения, пока неизвестно.