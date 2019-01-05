Самую молодую конгрессвумен США раскритиковали за видео с танцами

Cамая молодая конгрессвумен в истории США, 29-летняя Александрия Окасио-Кортес из Демократической партии, после критики со стороны республиканцев видеозаписи ее танцев, сделанной в студенческие годы, опубликовала новый ролик, где она танцует прямо в Конгрессе. Об этом сообщает ВВС.

За день до того, как Окасио-Кортес была официально приведена к присяге, в Twitter появилась видеозапись, на которой она зажигательно танцует в Бостонском университете под песню "Lisztomania" группы Phoenix.

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Со стороны сторонников Республиканской партии в ее адрес посыпались оскорбительные комментарии, в которых Окасио-Кортес называли "бестолковой дурочкой" и прогнозировали, что, после того, как Александрия будет вынуждена покинуть свой пост, "она может пойти танцевать на сцене, где есть шест".

Вместе с тем, за конгрессвумен вступились некоторые знаменитости, вроде актера "Звездного пути" Джорджа Такея и актера Рассела Кроу.

Вчера Окасио-Кортес опубликовала новое видео, где она танцует у своего офиса в здании Конгресса.

"Я слышала, что Республиканская партия считает, что танцующие женщины - это скандально. Подождите, пока они узнают, что женщины Конгресса тоже танцуют!", - прокомментировала она.