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Шквальный ветер в США разнес пожар на два города, сожжены сотни домов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 10:50
Пожар в Колорадо (Скриншот видео: 9NEWS, YouTube)
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В штате Колорадо, США, произошел масштабный пожар, распространявшийся на большие территории из-за ветра. Более 500 домов уничтожены, десятки тысяч жителей из двух городов эвакуированы, еще шесть человек получили ранения, пишет Reuters.

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Местный шериф сообщил, что огонь вызвали искры от линий электропередач и трансформаторов, которые разнес на засушливые территории Колорадо сильный ветер. Через несколько часов огонь охватил примерно 647,5 га и уничтожил более 500 домов.

По его словам, сначала приказали эвакуировать город Супериор, в котором проживало около 13 000 человек, затем – муниципалитет Луисвилля, где проживает более 18 000 жителей. Шериф отметил, что сообщений о пропавших без вести или погибших нет.

Из-за шквального ветра не было возможности остановить распространение огня, объясняет шериф. Однако, по данным метеорологических служб, в пятницу ожидается уменьшение ветра, что позволит пожарным ликвидировать пожар полностью.

В округе объявлено чрезвычайное положение, сообщает издание. Власти разрешили мобилизацию Национальной гвардии Колорадо и других государственных ресурсов в случае необходимости.

  • В августе 2021 года в горах у Иерусалима горели леса. Пришлось эвакуировать лиц из шести разных селений и пациентов психбольницы.
  • В промышленной зоне английского города Лемингтон в августе произошел масштабный пожар. Очевидцы сообщали о звуках, похожих на взрывы.

Марина Тищенко
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эвакуация пожар Колорадо
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