Сильнейший пожар охватил торговый центр в Баку: видео и фото

В поселке "8-й километр" в азербайджанской столице Баку горит торговый центр "Диглас". Об этом сообщает местный ресурс trend.az.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из магазинов ТЦ, который находится на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе, затем огонь распространился до четвертого этажа.

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На месте ЧП работают более десятка пожарных расчетов, воду в воздуха сбрасывают два вертолета авиаотряда МЧС.

Рядом находятся шесть бригад скорой помощи, известно об одном пострадавшем пожарном.

Видео и фото: Заур Мустафаев (trend.az), Телеканал 360, Галина шапкина