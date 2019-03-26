Сильнейший пожар охватил торговый центр в Баку: видео и фото

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По состоянию на 09:30 по Киеву пожар продолжается: огнем охвачена большая часть здания

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В поселке "8-й километр" в азербайджанской столице Баку горит торговый центр "Диглас". Об этом сообщает местный ресурс trend.az.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из магазинов ТЦ, который находится на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе, затем огонь распространился до четвертого этажа.

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На месте ЧП работают более десятка пожарных расчетов, воду в воздуха сбрасывают два вертолета авиаотряда МЧС.

Рядом находятся шесть бригад скорой помощи, известно об одном пострадавшем пожарном.

Видео и фото: Заур Мустафаев (trend.az), Телеканал 360, Галина шапкина

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Теги: пожар, Азербайджан, баку
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