Сильный торнадо разрушил школу в США: видео

Торнадо разрушил школу в округе Кершоу, Южная Каролина (США). Об этом сообщает AP.

Сила торнадо - EF-2 по улучшенной шкале Фудзиты (178-217 км/час, при таком ветре срывает крыши хорошо построенных домов, полностью разрушаются мобильные и деревянные дома, ломаются или вырываются с корнем большие деревья, переворачиваются легковые авто).

Euronews передает, что в населенном пункте Лорис в том же штате ураган поднял в воздух несколько автомобилей, в округе Сэмпсон повреждена крыша школы, три ученика получили ранения.

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