Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео

На юго-востоке Ирана у военной базы Чабахар террорист-смертник устроил взрыв возле автобуса с солдатами Корпуса стражей Исламской революции, по меньшей мере 20 человек погибли. Об этом сообщает AFP со ссылкой на агенство IRNA.

Инцидент произошел в провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном. Военные возвращались с дежурства на границе в свою часть.

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По информации издания, в результате взрыва погибли не менее 20 военных, еще 20 получили ранения. Отмечается, что смертник направил на автобус автомобиль со взрывчаткой, за рулем которого он находился.

По предварительным данным, теракт совершил боевик-салафит группировки Джаиш аль-Адл.

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2 февраля боевики группировки Джаиш аль-Адл атаковали военную базу Басидж в городе Никшахре на юго-востоке Ирана. В результате один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.