Снежная лавина разрушила часть отеля в Швейцарии: фото, видео

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Пострадавших доставили в больницу, одного из них выкапывали из-под снега

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В четверг, 10 января, снежная лавина сошла на отель Säntis в швейцарском кантоне Аппенцелль-Ауссерроден. Об этом сообщает местное издание Tagblatt, которе освещает происходящее в режине онлайн.

В результате происшествия четыре человека получили незначительные травмыи и ушибы, для дальнейшего обследования их доставили в больницу.

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Ночью поиск людей, которые все еще могут находится под снегом, был приостановлен из-за сильного снегопада и риска новых лавин. Поисковая операция продолжилась сегодня, 11 января.

Один из очевидцев, который сидел с женой у окна ресторана в отеле, сообщил, что сначала лавину все приняли за снег, который посыпался с крыши. "Потом был огромный шум и снег проломил заднюю часть ресторана", - рассказал он.

В это время в ресторане было всего несколько человек. Он увидел, что одного человека пришлось откапывать из-под снега.

Отель Säntis находится у подножия горы Сентис – самой высокой вершины в восточном швейцарском массиве Альпштайн. По данным метеорологов, за последние 72 часа в Альпах на востоке Швейцарии выпало от 50 до 90 см снега. 

Фото: EPA

Иллюстрация: tagblatt.ch

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Теги: пострадавшие, Швейцария, отель, лавина, Säntis, швейцарские альпы
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