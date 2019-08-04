Со второй попытки француз пересек Ла-Манш на флайборде - видео

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Полет прошел на высоте 15–20 метров над уровнем моря

Француз Френки Запата сегодня, 4 августа, успешно пересек Ла-Манш на самостоятельно разработанном флайборде, сообщает RFI.

Это была вторая попытка, и она оказалась успешной. Запата взлетел в 8:16 с пляжа Сангатте (Па-де-Кале) и в 8:39 приземлился на английском побережье в Сент-Маргарет-Бей неподалеку от Дувра. По дороге он на несколько секунд опустился на дозаправочное судно, чтобы сменить рюкзак, в котором хранится топливо. Полет прошел на высоте 15–20 метров над уровнем моря.

40-летний изобретатель, экс-чемпиона мира и Европы по гонкам на гидроцикле, рассказал, что полет требует значительных физических усилий для сохранения равновесия. Он признался, что испытывал "боль и жжение в ногах".

25 июля Запата не смог пересечь Ла-Манш на реактивной летающей доске - он врезался в заправочную лодку на двадцатом километре путешествия.

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Теги: флайборд, френк запата
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