США сбили межконтинентальную ракету: видео двойного перехвата

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Агентство по ПРО США утверждает, что на учениях система сработала безупречно: уничтожена как сама ракета-нарушитель, так и ее крупный обломок

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Днем 25 марта по местному времени с побережья Калифорнии американские военные подразделения ПРО запустили ракеты-перехватчики, которые поразили над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету, летевшую в сторону США с атолла на Маршалловых островах. Так прошли учения, пишет пресс-служба Агентства по противоракетной обороне США.

С разницей в несколько секунд с базы ВВС США Ванденберг (откуда производят также запуски космических ракет) в небо ушли две противоракеты наземного базирования.

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Как уточнили военные, первая поразила боеголовку пустышки-МКБР, а вторая "добила" крупный ее обломок: система наведения ракеты ПРО посчитала его самым опасным из всех.

Ранее военные США не показывали двойной перехват и, возможно, не проводили его до сих пор.

Минобороны США регулярно проводит такие испытания для сдерживания угроз от Северной Кореи, Ирана, а также Китая и РФ.

Видео: Missile Defense Agency

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Теги: перехват, баллистическая ракета, про
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