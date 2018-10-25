Стартовали крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

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Маневры "Trident Juncture" проходят на территории Норвегии

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Сегодня, 25 октября, в Норвегии, которая граничит с Россией в Арктике, начинаются самые крупные с момента окончания холодной войны учения НАТО "Trident Juncture 2018". Об этом сообщается на сайте Альянса.

Маневры пройдут на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

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"В воздухе, на суше и на море - около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать совместно, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы", - говорят в НАТО.

В учениях задействованы войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К "Trident Juncture-2018" привлекут 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения "Trident Juncture" - это реакция коллективной обороны на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе.

Россия и Беларусь отправили своих наблюдателей. 

Фото: forsvaret.no

Норвежский контр-адмирал Сверре Нордаль Энгельс и бригадный генерал хорватской армии Дарко Пинтарик (фото - jfcnaples.nato.int) 

С 11 по 17 сентября в России проходили крупнейшие учения со времен Леонида Брежнева "Восток -2018".

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Теги: нато, учения, норвегия
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