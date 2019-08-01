Сюр. Изгоняющий Путина шаман набирает популярность в РФ: видео

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Как придет в Москву и "изгонит Путина", говорит уроженец Якутии, "на всей планете установится 1000 лет благоденствия и спокойствия"

Уже пять месяцев шаман Александр Габышев из Якутска идет по трассам на Москву: там он собирается "изгнать" из Кремля и планеты президента страны-оккупанта Владимира Путина. Об этом речь идет в сюжете российского канала Дождь, в котором видно, насколько популярны идеи мужчины "в народе".

Габышев называет Путина "порождением темных сил", "демоном, которого природа совсем не любит", и уточняет: с таким простыми методами уже не справиться, нужна мистическая сила шамана-воина.

"Там где он - там катаклизмы, какие-то теракты. Он пришелец. Не наш. Не землянин. Его окружение - это заблудшие люди. Половину народа в заблуждение ввел, поэтому его второе имя - Лукавый. Он силен в этом", - полагает Габышев.

Ускориться и прибыть к Кремлю раньше не получится: мужчина говорит, что "Бог велит пешком идти". Вышел он 6 марта, а прийти намерен в августе 2021-го: "Иду постоянно по дороге и ритуал делаю. Очищаю природу и людей, да".

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Теги: шаман, экзорцизм, владимир путин, якутия
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