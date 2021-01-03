UA

Tesla открыла в Шанхае самую большую в мире "заправку" для электромобилей – видео видео

03.01.2021, 09:30
Самая большая заправка в мире для электромобилей (скриншот с видео)
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео

Производитель электромобилей, американская компания Tesla решила открыть в деловом районе Шанхая крупнейшую в мире электрозаправочную станцию, пишет Engadget.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Заправку" оборудовали в международном бизнес-центре Цзиньан – одновременно заряжаться здесь смогут 72 электромобиля. До этого самой большой в мире считалась электрозаправочная станция в Калифорнии, но она была рассчитана только на 56 мест для зарядки.

Также отличительной особенностью станции в Шанхае стало то, что электротранспорт тут придется заряжать чуть дольше, чем на аналогичной "заправке" в США. Дело в том, что американские зарядные устройства обладают мощностью в 250 кВт, в то время как мощность китайских не превышает 150 кВт.

Читайте также: Владельцы Tesla смогут поменять автомобильный сигнал на любой звук. Да, абсолютно любой

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
электромобиль заправка видео tesla Шанхай тесла

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год

ИсторииБольше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год
 