Производитель электромобилей, американская компания Tesla решила открыть в деловом районе Шанхая крупнейшую в мире электрозаправочную станцию, пишет Engadget.

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"Заправку" оборудовали в международном бизнес-центре Цзиньан – одновременно заряжаться здесь смогут 72 электромобиля. До этого самой большой в мире считалась электрозаправочная станция в Калифорнии, но она была рассчитана только на 56 мест для зарядки.

Также отличительной особенностью станции в Шанхае стало то, что электротранспорт тут придется заряжать чуть дольше, чем на аналогичной "заправке" в США. Дело в том, что американские зарядные устройства обладают мощностью в 250 кВт, в то время как мощность китайских не превышает 150 кВт.

В декабре 2020 года в Германии остановили строительство завода Tesla из-за спящих змей.

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Дарья Мостовая

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