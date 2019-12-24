Трамп борется с ветряками: Дорого, шумно и птиц убивают – видео

Американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на ветряные электростанции, обвинив их в негативном влиянии на окружающую среду. Речь, которую уже подвергли критике, он произнес на молодежном форуме в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, пишет Голос Америки.

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Хозяин Белого дома заявил, что "хорошо знает" ветряки, так как "изучал их больше, чем кто-либо еще". "Они очень дорогие. При их производстве в атмосферу попадает огромный объем выбросов. <...> Они шумные. И они убивают птиц", – произнес президент США.

The Hill пишет, что "хотя ненависти у Трампа к ветрякам больше, чем у Санчо Пансы к мельницам", ветротурбины "окупают" объем выброшенных при их производстве газов за полгода, заменяя менее экологичные методы производства энергии.

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CNN же отмечает, что другие виды электростанций куда более опасны для птиц, причем главной угрозой для них остаются коты - они убивают до 4 млрд птиц ежегодно.

Видео: White House/Evening Standard