Окропили водой и запускают: видео стартов к МКС и с O3b - видео

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С разницей в 5,5 часов сегодня стартуют ракеты по снабжению Международной космической станции и пополнению группировки интернет-спутников компании SES

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Сегодня, 4 апреля, состоятся два запуска ракет: сначала в 14:01 по киевскому времени с Байконура в Казахстане на МКС отправится грузовой корабль Прогресс МС-11, а в 19:30 в космодрома Куру в Южной Америке будут запущены четыре спутника типа O3b.

Цель полета грузовика: доставка на борт Международной космической станции топлива, воды и других грузов.

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К месту назначения Прогресс МС-11 прибудет по двухвитковой схеме всего через 3,5 ч после старта, то есть еще до запуска другой ракеты во Французской Гвиане, и в автоматическом режиме пристыкуется к модулю "Пирс".

Прогресс МС-11 будет запущен на ракете Союз 2.1а, спутники связи - на Союзе СТ-Б. Обе российские ракеты базируются на конструкциях, разработанных еще в 1950-е годы, но с современной начинкой многих узлов.

Ракеты класса Союз запускались 1901 раз.

О ракете и Прогресс МС-11:

Ракета, которая запускается с Куру, выведет в космос еще четыре аппарата для созвездия O3b компании SES S.A. - это глобальный спутниковый оператор со штаб-квартирой в Люксембурге. Компания занимает второе место в мире по обороту среди спутниковых операторов и имеет группировку из более 50 геостационарных спутников с потенциалом обслуживания до 99% населения Земли.

Спутники O3b для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты созданы в цехах Thales Alenia Space, каждый весит по 700 кг. Их разместят на круговой орбите высотой 7830 км на экватором Земли, где уже "обитают" 16 ранее запущенных аналогичных аппаратов.

Миссия O3b проводится французской компанией-оператором запусков Arianespace.

О миссии O3b:

Трансляция запуска O3b:

Ракеты перед стартом, как это принято в Роскосмосе, освятил специальный сотрудник ведомства - священник.

Священник на Байконуре благословляет менеджмент космодрома, 14 марта (фото - NASA, нажмите, чтобы рассмотреть):

Ранее такой "двойной старт" с разных континентов в один день был произведен 25 июня 2013 года.

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Теги: космос, запуск, ракета, роскосмос, arianespace, союз, прогресс мс-11, O3b
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