Участница марафона подобрала щенка и бежала с ним 30 км: видео

Одна из участниц 42-километрового марафона в Таиланде Хемджира Клонгсанун пробежала 30 км со щенком в руке, которого подобрала на дороге во время забега. Об этом сообщает LatestLy.

43-летняя спортсменка пробежала около 12 км, когда заметила щенка тайского бангку.

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Никто из участников забега не обращал внимания на пса. Тогда Хемджира решила остановиться и выяснить, все ли в порядке с животным.

По ее словам, щенок явно потерялся – он был напуган и дрожал от холода.

Спортсменка решила приютить собаку, поэтому оставшуюся часть дистанции – около 30 км – бежала с ней в руке.

Хемджира взяла щенка к себе домой. Она назвала его Чомбуенг и заявила, что готова отдать хозяину, если он объявится, - у спортсменки уже есть две взрослые собаки.

В комментарии Daily Mail Хемджира сказала: "Бежать с собакой почти 20 миль было действительно непросто. Это было в два раза утомительнее обычного марафона, но я все равно сделала это, потому что он (щенок, - ред) восхитителен… Я уверена, что он будет счастлив жить с нами".