Участница марафона подобрала щенка и бежала с ним 30 км: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Спортсменка во время марафона встретила потерявшуюся собаку и не смогла пробежать мимо

Реклама
Реклама

Одна из участниц 42-километрового марафона в Таиланде Хемджира Клонгсанун пробежала 30 км со щенком в руке, которого подобрала на дороге во время забега. Об этом сообщает LatestLy.

43-летняя спортсменка пробежала около 12 км, когда заметила щенка тайского бангку.

Реклама

Никто из участников забега не обращал внимания на пса. Тогда Хемджира решила остановиться и выяснить, все ли в порядке с животным.

По ее словам, щенок явно потерялся – он был напуган и дрожал от холода.

Спортсменка решила приютить собаку, поэтому оставшуюся часть дистанции – около 30 км – бежала с ней в руке.

Хемджира взяла щенка к себе домой. Она назвала его Чомбуенг и заявила, что готова отдать хозяину, если он объявится, - у спортсменки уже есть две взрослые собаки.

В комментарии Daily Mail Хемджира сказала: "Бежать с собакой почти 20 миль было действительно непросто. Это было в два раза утомительнее обычного марафона, но я все равно сделала это, потому что он (щенок, - ред) восхитителен… Я уверена, что он будет счастлив жить с нами".

Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, собака, животные, таиланд, марафон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Участница марафона подобрала щенка и бежала с ним 30 км: видео
Участница марафона подобрала щенка и бежала с ним 30 км: видео
Появилось видео расстрела супругов возле суда в Николаеве
Появилось видео расстрела супругов возле суда в Николаеве
Стала известна причина стрельбы в Николаеве: видео задержания
Стала известна причина стрельбы в Николаеве: видео задержания
Транспорт Кабмин одобрил сокращение формальностей на таможне
Стало известно, сколько бизнес-партнеров у Зеленского
Люди Стало известно, сколько бизнес-партнеров у Зеленского
Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Медиарынок Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Участница марафона подобрала щенка и бежала с ним 30 км: видео
Участница марафона подобрала щенка и бежала с ним 30 км: видео
Появилось видео расстрела супругов возле суда в Николаеве
Появилось видео расстрела супругов возле суда в Николаеве 18:19
Стала известна причина стрельбы в Николаеве: видео задержания
Стала известна причина стрельбы в Николаеве: видео задержания 16:27
Экс-вокалист Pink Floyd пожертвует коллекцию из 120 гитар: видео
Экс-вокалист Pink Floyd пожертвует коллекцию из 120 гитар: видео 14:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 