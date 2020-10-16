Американские ученые создали наушники, которые умеют распознавать эмоции

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Устройство не только распознает мимику, но и превращает ее в виртуальные эмодзи

Ученые Корнелльского университета в США изобрели наушники C-Face, которые могут распознавать выражение лица. "Наблюдая" за контуром щек, глаз и бровей, система переводит эмоции пользователя в эмодзи или беззвучные речевые команды, сообщается в еженедельной газете университета.

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Устройство не имеет специальных датчиков, но оснащено RGB-камерами, которые располагаются под ушами и записывают изменения в мимике лица. Затем полученные изображения реконструируются в двухмерные картинки и анализируются. Технология позволяет точно распознать 42 самые основные эмоции, включая нейтральное и сердитое выражение лица.

С помощью C-Face можно также управлять музыкальным плеером, сообщать о своем настроении, не включая веб-камеру или управлять мимикой своего аватара в сети.

При этом, наушники смогут распознавать эмоции даже если на лицо пользователя будет надета маска, говорится в сообщении.

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Теги: видео, эмоции, наушники, мимика, распознавание
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