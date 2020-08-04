Ураган Исайяс обрушился на побережье США: видео стихии

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Вчера поздно вечером, 3 августа, ураган первой категории Исайяс дошел до побережья американского штата Северная Каролина и обрушился на жилые кварталы около Оушн-Айл-Бич. Об этом пишет Bloomberg.

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Еще до того, как это произошло, привычные к подобным ударам стихии местные жители хорошо подготовились: рано закрыли прибрежные магазины и рестораны, а пляжи обезлюдели задолго до вечера.

Метеорологи предупредили людей, что нужно готовиться к подтоплению по меньшей мере до 20 см и штормовым нагонам на побережье до 1,5 м. Ливни могут вызывать внезапные наводнения в разных частях восточной Каролины и в середине Атлантики, и даже на северо-востоке США, заявили они.

Сейчас ураган движется на северо-восток США со скоростью около 35 км/ч. Несмотря на то, что он пока лишь I категории силы из пяти возможных, президент США Дональд Трамп вчера назвал Исайяс "очень серьезным".

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Видео: El-Matbakh TV, TheKingOf Chillers, fabriq

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Теги: погода, ураган, дождь, наводнение, Исайяс
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