В Алжире потерпел крушение бомбардировщик Су-24: фото, видео

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Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился во время планового учебного полета

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Вечером 20 февраля, около 22:00 потерпел крушение истребитель Су-24 алжирских ВВС, который взлетел с авиабазы Айн-Усера 1-го военного округа. Об этом сообщает Министерство обороны Алжира.

Сказано, что самолет упал на территории сельскохозяйственной фермы около города Речайга в Вилайе Тиарет. Людей рядом не было.

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В результате авиакатастрофы погибли два офицера. Они выполняли ночью плановый тренировочный полет. Членами экипажа были командир и его помощник.

Замминистра национальной обороны страны и начальник штаба Национальной народной армии приказал начать расследование. Причины падения самолета выясняются.

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Теги: авиакатастрофа, истребитель, Алжир, су-24
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