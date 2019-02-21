В Алжире потерпел крушение бомбардировщик Су-24: фото, видео

Вечером 20 февраля, около 22:00 потерпел крушение истребитель Су-24 алжирских ВВС, который взлетел с авиабазы Айн-Усера 1-го военного округа. Об этом сообщает Министерство обороны Алжира.
Сказано, что самолет упал на территории сельскохозяйственной фермы около города Речайга в Вилайе Тиарет. Людей рядом не было.
В результате авиакатастрофы погибли два офицера. Они выполняли ночью плановый тренировочный полет. Членами экипажа были командир и его помощник.
Замминистра национальной обороны страны и начальник штаба Национальной народной армии приказал начать расследование. Причины падения самолета выясняются.
Crash d'un avion militaire à Tiaret, deux officier morts. pic.twitter.com/gLAJuFiZTH— Observ'Algérie (@ObservAlgerie) 21 лютого 2019 р.