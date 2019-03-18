Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В населенном пункте, где проживают около 2500 человек, нет мэра-человека. Зато почетным мэром теперь целый год там будет нубийский козел Линкольн.

Реклама
Реклама

Нубийский козел Линкольн стал первым почетным мэром городка Фэйр-Хэйвен в американском штате Вермонт. Об этом событии, которое произошло еще 7 марта, пишет агентство Associated Press.

На "должность" почетного мэра Фэйр-Хэйвена в 2019 году "баллотировались" 16 кандидатов - собаки, коты, другие домашние животные, в том числе песчаная крыса Кристал. Козел опередил на выборах ближайшего конкурента пса Сэмми: 13 голосов против 10-ти.

Реклама

Теперь в течение года Линкольн обязан принимать участие в определенных публичных мероприятиях.

В городке с населением около 2500 человек нет мэра, только муниципальный управляющий Джозеф Гюнтер. Он говорит, что услышал о подобном конкурсе в штате Мичиган и решил, что это неплохая идея, чтобы собрать средства для строительства детской игровой площадки.

Чтобы проголосовать, нужно было заплатить в бюджет $5. Желающих сделать это нашлось немного: собрано всего около $100. Гюнтер не расстраивается и говорит, что у акции есть и другая цель: дать детям урок местного самоуправления.

Видео: KOLR10 News

Отправить:
Распечатать:
Теги: козел, почетный мэр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В американском городке выбрали мэра-козла: видео
В американском городке выбрали мэра-козла: видео
Давка в час пик. В метро Гонконга столкнулись поезда: фото, видео
Давка в час пик. В метро Гонконга столкнулись поезда: фото, видео
В NASA успокоили сотрудников: Проект сверхтяжелой ракеты остается
В NASA успокоили сотрудников: Проект сверхтяжелой ракеты остается
Экономика "Убойные" и некачестенные вакцины: восемь мифов о прививках
Реформаторы VS консерваторы. Кому мешают земельные е-аукционы
Продовольствие Реформаторы VS консерваторы. Кому мешают земельные е-аукционы
Киевская фабрика Roshen увеличит уставный капитал на 330 млн грн
Продовольствие Киевская фабрика Roshen увеличит уставный капитал на 330 млн грн
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В американском городке выбрали мэра-козла: видео
В американском городке выбрали мэра-козла: видео
Давка в час пик. В метро Гонконга столкнулись поезда: фото, видео
Давка в час пик. В метро Гонконга столкнулись поезда: фото, видео 09:28
В NASA успокоили сотрудников: Проект сверхтяжелой ракеты остается
В NASA успокоили сотрудников: Проект сверхтяжелой ракеты остается 09:27
После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео
После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео 07:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 