В американском городке выбрали мэра-козла: видео

Нубийский козел Линкольн стал первым почетным мэром городка Фэйр-Хэйвен в американском штате Вермонт. Об этом событии, которое произошло еще 7 марта, пишет агентство Associated Press.

На "должность" почетного мэра Фэйр-Хэйвена в 2019 году "баллотировались" 16 кандидатов - собаки, коты, другие домашние животные, в том числе песчаная крыса Кристал. Козел опередил на выборах ближайшего конкурента пса Сэмми: 13 голосов против 10-ти.

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Теперь в течение года Линкольн обязан принимать участие в определенных публичных мероприятиях.

В городке с населением около 2500 человек нет мэра, только муниципальный управляющий Джозеф Гюнтер. Он говорит, что услышал о подобном конкурсе в штате Мичиган и решил, что это неплохая идея, чтобы собрать средства для строительства детской игровой площадки.

Чтобы проголосовать, нужно было заплатить в бюджет $5. Желающих сделать это нашлось немного: собрано всего около $100. Гюнтер не расстраивается и говорит, что у акции есть и другая цель: дать детям урок местного самоуправления.

Видео: KOLR10 News