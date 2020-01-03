В Анкаре Восточный экспресс сошел с рельсов: видео

Локомотив и вагон-генератор поезда Восточный экспресс сошли с рельсов в Анкаре. Об этом сообщает местное издание DНA.

Восточный экспресс, который был запущен между Анкарой и Карсом для перевозки туристов, выехал из Карса в Анкару вчера утром в 6:00. Поезд с 12 вагонами высадил пассажиров на станции Анкара, а затем отправился на станцию ​​технического обслуживания Маршандиз, которая находится примерно в 5 километрах, для уборки и технического обслуживания. Локомотив и вагон-генератор сошли с рельсов по неизвестным причинам примерно за 500 м до станции. Никто не пострадал.

В декабре 2018 года в результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли девять человек, были травмированы 47 человек.

Читайте также: Как испытывали новый украинский поезд: видео