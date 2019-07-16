В Британии обнаружили медузу размером с человека: видео

У побережья Корнуолла (Великобритания) дайверы сняли на видео бочковую медузу длиной около 1,5 метра. Об этом пишет The Guardian.

"Я никогда не видела такой большой медузы. Мы видели несколько более мелких медуз на прекрасном рифе неподалеку, а затем из темноты вышла эта огромная, красивая медуза. Вы просто смотрите на нее и спрашиваете себя, действительно ли ее длина полтора метра", - сказала биолог Лиззи Дейли, которая сняла медузу на видео.

Она рассказала, что бочковые медузы не опасны для людей - у них очень слабый укус, некоторые даже не чувствуют его.

По словам доктора Мишель Кирнан из Морской биологической ассоциации в Плимуте, об образе жизни бочковых медуз мало что известно.

Представители этого вида могут достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов.

Группа ученых-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3-3,7 м.