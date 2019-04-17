В Чили самолет упал на жилые дома и вспыхнул, погибли люди: видео

Вчера, 16 апреля, в чилийском городе Пуэрто Монт на два жилых дома упал двухмоторный самолет Britten-Norman Islander, погибли шесть человек - четверо мужчин и двое женщин. Об этом сообщает местный телеканал 24 Horas.

Как рассказал глава региона Лос Лагос Гарри Юргенсен, в числе погибших пять пассажиров и пилот. Он не исключил, что количество погибших может возрасти.

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По предварительным данным, в одноэтажных домах, на которые упал самолет, людей не было в момент катастрофы.

Самолет, принадлежавший компании Архипелагос, разбился спустя несколько минут после вылета из расположенного рядом аэропорта Ла Палома. Он направлялся в Чайтен в том же регионе.

Причины падения самолета не известны.