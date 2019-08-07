В дом экс-президента Киргизстана прибыл спецназ, стреляют: видео

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Сообщается о двоих раненых

В дом бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. Об этом сообщает Радио Азаттык.

На видео можно наблюдать, что во дворе дома - несколько вооруженных людей в масках в форме спецназа. Также слышны звуки, похожие на выстрелы.

Сообщается, что как минимум два человека ранены, но пока неизвестно, какого характера у них ранения и при каких обстоятельствах они их получили. Также травмы получил юрист СДПК Нурбек Касымбеков.

Министерство внутренних дел, куда Алмазбека Атамбаева вызывали на допрос, пока не доступно для комментариев.

Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не явился. Его адвокат Сергей Слесарев предлагал следователям ответить на вопросы письмо, но инициатива не была поддержана. Бывший президент проходит свидетелем по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году.

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Теги: Алмазбек Атамбаев, Киргизстан
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