В Египте произошел взрыв у одной из крупнейших мечетей: видео

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По предварительным данным, два человека погибли и два получили ранения

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В ночь на 19 февраля в Каире (Египет) террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей города. Погибли по меньшей мере двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Аnews со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта.

Сказано, что полицейские погибли, когда преследовали человека, который, предположительно заложил взрывное устройство на прошлой неделе возле мечети аль-Азхар.

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Местные СМИ сообщают, что силы безопасности проводят поиск других взрывных устройств.

Как сообщает Reuters, после поимки подозреваемого в историческом центре города Аль-Гамалия, которого опознали как Хасана Абдуллу, возле мечети Аль-Азхар взорвалось одно из имеющихся у него взрывных устройств.

Фото: twitter/BreakingNAgency

Мечеть аль-Азхар одна из наиболее важных мечетей Египта и одна из наиболее знаменитых в мусульманском мире.

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Теги: Египет, терроризм, мечеть, Каир, Мечеть аль-Азхар
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