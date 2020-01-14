В Испании произошел взрыв на химическом заводе: видео

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Информация о пострадавших пока не поступала

Недалеко от каталонского города Таррагона произошел взрыв с последующим масштабным пожаром на химическом заводе. Об этом сообщает ВВС.

Агентство гражданской обороны Каталонии призвало жителей Таррагоны и ряда близлежащих городов закрыть окна и двери и оставаться дома.

На место происшествия направлены десятки пожарных.

По данным местного издания Diari de Tarragona, пострадали четыре человека, один из них – в тяжелом состоянии.

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Теги: взрыв, испания, завод, Каталония
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