В Испании произошел взрыв на химическом заводе: видео

Недалеко от каталонского города Таррагона произошел взрыв с последующим масштабным пожаром на химическом заводе. Об этом сообщает ВВС.

Агентство гражданской обороны Каталонии призвало жителей Таррагоны и ряда близлежащих городов закрыть окна и двери и оставаться дома.

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS — VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020

На место происшествия направлены десятки пожарных.

По данным местного издания Diari de Tarragona, пострадали четыре человека, один из них – в тяжелом состоянии.

Читайте также: В Австралии почти полностью сгорел город - видео