В Испании произошел взрыв на химическом заводе: видео

Недалеко от каталонского города Таррагона произошел взрыв с последующим масштабным пожаром на химическом заводе. Об этом сообщает ВВС.
Агентство гражданской обороны Каталонии призвало жителей Таррагоны и ряда близлежащих городов закрыть окна и двери и оставаться дома.
Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS— VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020
На место происшествия направлены десятки пожарных.
По данным местного издания Diari de Tarragona, пострадали четыре человека, один из них – в тяжелом состоянии.
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