В Испании вторые сутки спасают ребенка из колодца в 100 м: видео

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Двухлетний мальчик провалился в узкий колодец, спасатели не могут до него добраться

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В воскресенье, 13 января, в испанской провинции Малага двухлетний ребенок провалился в колодец глубиной 110 метров и диаметром всего 20-25 см, спасатели не могут до него добраться. Об этом сообщает местное издание El Periódico, которое ведет хронологию происходящего.

Мальчик упал в узкую скважину, когда отбежал от родителей на прогулке.

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Спасатели уверены, что ребенок жив - они спустили камеру на глубину 70 метров, там нашли пакет со сладостями, который был в руках у Юлена.

Экстренные службы решили вырыть горизонтальный тоннель до уровня, на котором может находиться мальчик. Склон горы, на которой находится скважина, позволяет это сделать. Однако время уходит и остается все меньше шансов достать ребенка живым - на дополнительный туннель может уйти еще два дня.

Отец и мать мальчика уже потеряли одного ребенка в прошлом году, он умер в возрасте трех лет.

На фото родители ребенка:

Колодец, в который провалился ребенок:

Фото: Emergencias 112, Guardia Civil, Bomberos AB(Oficial)

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Теги: спасательная операция, испания, спасатели, ребенок, скважина, малага, колодец, двухлетний ребенок
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