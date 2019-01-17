В Израиле беспорядки из-за распятого клоуна McJesus: видео

В Израиле разгорелся скандал и вспыхнули уличные протесты из-за провокационной фигуры распятого клоуна McJesus ("МакИисуса") финского художника Яна Лейнонена в музее Хайфы. Об этом сообщает Al Jazeera.

Экспонат является частью выставки "Священные товары". Ее тематика - вера и религия в современном обществе потребления.

Реклама

Около двух сотен христиан-арабов посчитали это оскорблением своей религии и вышли на акции протеста к зданию музея. Они пытались взять его штурмом, чтобы изьять арт-объект. В ходе беспорядков, когда бросали зажигательные смеси и камни в здание музея, пострадали трое полицейских и был задержан один из участников.

Священники поддержали протестующих. Сам художник присоединился к Движению за бойкотирование Израиля (BDS), которе требует убрать экспонат.

В ситуацию вмешалось Министерство юстиции страны, которое напомнило министру культуры Израиля Мири Регеву, что нельзя вмешиваться в работу музея, поскольку он требовал убрать работу из экспозиции.

Сейчас музей отгородил арт-объект занавеской и установил табличку с предупреждением.

Фото: twitter/JenniJoyceTV