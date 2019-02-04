В Калифорнии самолет упал на жилой дом, есть погибшие: видео

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Обломки самолета нашли на заднем дворе, дом сгорел

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Сегодня, 4 февраля, в пригороде Южной Калифорнии (США) небольшой самолет упал на жилой дом. В результате ЧП дом загорелся, погибли два человека. Об этом сообщает The Associated Press.

Федеральное авиационное управление заявило, что двухмоторный Cessna 414A разбился в Йорба-Линде вскоре после взлета с муниципального аэропорта Фуллертон.

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В результате катастрофы два человека погибли и двое получили ранения. В данный момент не известно, были жертвы на борту самолета, или это люди, находившиеся в доме. 

Спасатели ищут возможные останки других жертв на территории сгоревшего помещения.

Обломки самолета нашли на заднем дворе. 

В результате два человека погибли и двое получили ранения. Были ли погибшие на борту самолета, или они пострадали от падения самолета на земле, неизвестно.

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Теги: США, самолет, калифорния, крушение, катастрофа, падение самолета, жилой дом, чп
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