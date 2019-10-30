В Камеруне оползень накрыл часть поселка, десятки жертв: видео

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Спасатели опасаются, что счет жертв селевого потока вырастет

Вызванный проливными дождями оползень снес и завалил 13 домов в пригороде камерунского города Бафуссам на западе страны: погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе 26 детей. Об этом сообщила местная государственная телерадиокомпания CRTV.

Это данные на вечер 29 октября, уточняют журналисты. 

Сильнейшие ливни в центральной Африке привели к наводнениям; в соседней ЦАР было перемещено почти 30 000 человек, а в Южном Судане разрушены медцентры и дороги, затруднен доступ к продовольствию и воде примерно для 1 млн человек.

Смотрите видео: Масштабный оползень под Одессой: в пропасть рухнула дорога

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Теги: оползень, Камерун, сель
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