В Кении умер один из последних слонов с большими бивнями - видео

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Слон по кличке Большой Тим являлся символом национального парка Амбосели

В кенийском национальном парке Амбосели умер один из последних оставшихся в Африке слон с гигантскими бивнями по кличке Больший Тим. Об этом пишет Al Jazeera.

Большой Тим умер от естественных причин: ему было 50 лет. Труп был найден у подножия горы Килиманджаро. По словам представителей Службы охраны дикой природы (KWS), животное, являющееся символом парка Амбосели, было доброжелательным, его любили во всей Кении.  

Бивни причисляют к гигантским в случае, когда они настолько велики, что достают до земли; такого размера они могут достичь только с возрастом. По данным KWS, такие бивни привлекают браконьеров, и в результате массового истребления этих животных осталось в Африке очень мало, всего несколько десятков. Большому Тиму, который ранее обитал за пределами национального парка, удалось пережить атаки фермеров и браконьеров.

Тушу животного доставят в столицу Кении Найроби для обработки таксидермистом, затем его чучело будет храниться в национальном музее.

По данным Международного союза охраны природы, в результате браконьерства популяция африканских слонов за последнее десятилетие сократилась на 110 000 и составила 415 000 животных.

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Теги: африка, кения, слон, Амбосели, Больший Тим
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