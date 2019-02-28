В Китае достраивают первый в мире горизонтальный небоскреб: видео

В Китае спустя шесть лет завершается строительство первого в мире горизонтального небоскреба, который уже называют инженерным чудом, передает CNN.

Проект называется Raffles City Chongqing. Замгендиректора компании-автора проекта CapitaLand China Лукас Лог отметил, что при строительстве использовались современные инженерные технологии и у архитектуры выдающаяся форма, напоминающая мощный парус, который движется вперед.

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Горизонтальное здание – "небесный мост" – имеет длину в 250 метров и называется Crystal. Там после открытия будет смотровая галерея, небесные сады, пейзажный бассейн и разные рестораны. Горизонтальное сооружение объединяет все остальные здания.

Фото: capitaland.com

В целом в комплексе будет открыт ТЦ площадью 230 тыс кв м, 1400 аппартаментов, гостиница и 160 тыс кв м офисных помещений.

Фото: capitaland.com