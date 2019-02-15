В Красноярске в жилом доме произошел взрыв: видео

В Красноярске РФ в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает российский Интерфакс.

В управлении МВД по региону отметили, что на месте взрыва нашли тело женщины.

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"Количество жильцов, проживавших в здании, устанавливается. Обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении.

Спасли 12 человек, в том числе двое детей. В Красноярске на момент взрыва было -15 градусов.

По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ.

"Могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже", - сказали в МЧС, уточнив, что взрыв произошел в частном коттедже.

14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушились третий, четвертый и пятый этажи. Повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших.