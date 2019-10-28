В Лос-Анджелесе пожар в районах домов кинозвезд: видео

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Тысячи людей вынуждены эвакуироваться из самых престижных районов города

Сегодня, 28 октября, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из самых престижных районов Лос-Анджелеса после того, как пожар вспыхнул вблизи музея Getty Center. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что пожар начался около 1:30 утра и с тех пор распространился, охватив более 200 гектаров, на холмах вокруг района шоссе Interstate 405 - неподалеку от одних из самых дорогих домов города.

Звезда баскетбола Леброн Джеймс, звезда фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, актер "Агенты Щ.И.Т." Кларк Грегг и автор "Сынов анархии" Курт Саттер написали в Twitter, что вынуждены эвакуироваться из своих домов.

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о травмах не поступало", - заявил мэр Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб, предупреждая, что скорее всего количество сгоревших зданий возрастет.

"Пожар быстро распространяется", - сказал он, призывая жителей зоны эвакуации, которая охватывает более 10 000 домов, как можно скорее покинуть свои дома.

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Теги: Лос-Анджелес, пожар, калифорния
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