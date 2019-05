В Мьянме самолет с 82 людьми жестко сел без передних шасси: видео

Сегодня, 12 мая, в Мьянме самолет Embraer 190-LR национальной авиакомпании совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая, используя только задние шасси после того, как переднее не удалось открыть. Об этом сообщает Associated Press.

Все 82 пассажира и семь членов экипажа на борту рейса UB103 из Янгона в безопасности, никто не пострадал.

В авиакомпании рассказали, что система индикации двигателя и оповещения экипажа (EICAS) указывала на сбой в работе переднего шасси. Самолет сделал два круга возле башни авиадиспетчеров, чтобы те могли визуально проверить, выпустились ли колеса. После безуспешных попыток было принято решение о посадке.



Экипаж действовал согласно инструкции - сбросил топливо для уменьшения веса и удачно посадил борт на задние шасси.

Incredible moment hero #pilot saves lives of 89 people on board when he makes successful #emergency_landing WITHOUT any front wheels on his jet in #Myanmar pic.twitter.com/04Wxv86rrB