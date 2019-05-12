В Мьянме самолет с 82 людьми жестко сел без передних шасси: видео

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На борту самолета в момент аварийной посадки находилось 82 пассажира и 7 членов экипажа - никто не пострадал

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Сегодня, 12 мая, в Мьянме самолет Embraer 190-LR национальной авиакомпании совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая, используя только задние шасси после того, как переднее не удалось открыть. Об этом сообщает Associated Press.

Все 82 пассажира и семь членов экипажа на борту рейса UB103 из Янгона в безопасности, никто не пострадал.

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В авиакомпании рассказали, что система индикации двигателя и оповещения экипажа (EICAS) указывала на сбой в работе переднего шасси. Самолет сделал два круга возле башни авиадиспетчеров, чтобы те могли визуально проверить, выпустились ли колеса. После безуспешных попыток было принято решение о посадке.

Экипаж действовал согласно инструкции - сбросил топливо для уменьшения веса и удачно посадил борт на задние шасси. 

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Теги: самолет, аварийная посадка, Мьянма, шасси
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